Android Oreo Go Edition Tanıtıldı!

Google, alt seviye telefonların hızla çalıştırabileceği yeni Android sürümünü, Android Go'yu ortaya çıkardı!

Android Oreo Go Edition Tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone X ve 8'in Hızlı Şarjı, Rakiplerinden Yavaş!
Bu Akıllı Yüzük ile Yazmak Mümkün
Elon Musk, Uzaya Araba mı Gönderiyor (Hayır)
Apple, AirPods İçin gaza Bastı
mp3DirectCut ile MP3'leri kayıpsız bölün!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir