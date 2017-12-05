Android Oreo Go Edition Tanıtıldı!
Google, alt seviye telefonların hızla çalıştırabileceği yeni Android sürümünü, Android Go'yu ortaya çıkardı!
Google, Mayıs ayındaki I/O etkinliğinde alt seviye cihazlara yönelik bir Android sürümünün sözünü vermişti. Firma bugün "Android Go (Oreo edition)"ı tanıttı ve işletim sistemini üreticilere açtı. Android Go, şimdilik kullanıcılara açık değil.
Android Go'nun amacı, 512MB veya 1GB RAM'e sahip telefonlarda daha iyi çalışan bir Android platformu olmak. Bugün Pixel 2 gibi üst seviye telefonlar 4GB RAM ve fazlası ile gelirken iPhone X'te 3GB, Galaxy Note 8'de 6GB RAM bulunuyor. Aynı işletim sistemini hem düşük, hem de üst düzey özelliklere sahip telefonlarda çalıştırmak kolay bir iş değil ancak Google zorlukları aştığını söylüyor. Go edition, Android'i "çatallandırmıyor", daha ziyade bir yapılandırma seçeneği ile üretici tarafından açılıp kapatılabiliyor.
Go edition olarak yapılandırılan bi telefonda Gmail, Google Assistant, Google gibi uygulamaların "Go" sürümleri çalışıyor. Uygulamaların bazılarının "Go" sürümleri, örneğin YouTube Go, verileri Wi-Fi üzerinden indirme gibi özel seçenekler sunuyor. Go sürümleri genellikle normal uygulamalara göre çok daha küçük boyuttalar. Uygulamaların küçülen boyutları, yeni bir cihazda daha az yer kaplıyorlar.
Android Go'da performansa yönelik geliştirmelerin yanında veri tüketimine yönelik varsayılan olarak açık gelen seçenekler de var. Android One'dan farklı olan Android Go'yu Go yapan, büyük oranda Go'ya özel Google uygulamaları.
Google, Go edition'ların cihazlara ulaşmasının tam Android sürümleri kadar uzun sürmeyeceğini söylüyor. Oreo'nun Go edition'ı üreticilere sunulduğundan, yakında onu kullanan telefonları görmeye başlayabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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