Android Pie'dan "Katlanabilir Samsung" Çıktı

Samsung'un çok konuşulan ama bir türlü gerçek olmayan katlanabilir telefonuna dair birinci elden yeni haberler var!

Android Pie'dan "Katlanabilir Samsung" Çıktı

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