Android Pie'dan "Katlanabilir Samsung" Çıktı
Samsung'un çok konuşulan ama bir türlü gerçek olmayan katlanabilir telefonuna dair birinci elden yeni haberler var!
Görünüşe göre sızdırılan bir Samsung Galaxy S9 Android Pie yapısı, Samsung'un gelecek diğer cihazlarını ortaya çıkardı. Daha önceki bir Samsung yapısında da gelecek Galaxy modellerinin izine rastlanmıştı ancak Samsung'un yeni Android Pie yapısında daha fazla detay ortaya çıktı.
Samsung'un amiral gemileri için yayınlamaya hazırladığı Android Pie güncellemesinin üzerindeki çalışmaları hızla sürerken bir yandan bu yapılar internete sızdırılıyor. Bu yapılardan en sonuncusu ise Samsung'un merak edilen modelleri hakkında ve Qualcomm'un bir sonraki üst seviye işlemcisinin ismi gibi çok önemli detayları taşıyor.
Daha önce ortaya çıkan bir yapıda Samsung'un çok konuşulan bükülebilir ekrana sahip telefonunun kod isminin "Winner" olduğu ortaya çıkarılmıştı. Şimdi ise Samsung'ıın yeni Android Pie yapısında "winnerlte" isimli bir dosyanın varlığına rastlandı. Bu cihazın bir Exynos işlemciden güç alacağı tahmin ediliyor. Samsung, Snapdragon işlemcili telefonlarını kod isimlerinde sona eklediği bir "q" harfi ile belirtiyor.
Android Pie yapısında konfigürasyon dosyalarına rastlanması sebebiyle kutudan Android Pie ile çıkacağı tahmin edilen bu model, "Winner" kod adlı cihazın ta kendisi. Cihazın ne zaman tanıtılacağı henüz bir soru işareti. Ancak Samsung'un SDC 2018'de bu konu hakkında bir açıklanma yapması bekleniyor.
Ayrıca bir Qualcomm işlemci hakkındaki bir dosyası ise Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi klasmanındaki işlemcisinin isminin Snapdragon 8150 olacağını ortaya çıkarıyor. Dahası, bu işlemciyi yapılan anlaşma sonucu kullanacak ilk telefon, Galaxy S10 olacak.
Dosyadaki bu bilgiler, söz konusu cihazın içerisindeki parçalar hakkında herhangi başka bir detayı ortaya çıkarmıyor Snapdragon 8150 ise gelecek yıla kadar tanıtılmayacak, bu ise katlanabilir telefonun yeni işlemciyi kullanmasını imkansız kılabilir.
Bu haberler ışığında Samsung ve Qualcomm'un yeni parçalar üzerinde derin çalışmalar içerisinde olduklarını kestirmek güç değil. Yine de belirttiğimiz gibi bu iddiaları gerçekçi bir bakış açısı ile değerlendirmekte fayda var.
Doğan Kürşat Aktaş
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