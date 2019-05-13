Android Q'nun Bir İşlevi, Samsung'da Zaten Var!
Android Q'nun öne çıkan yeniliklerinden biri olan bu özelliğin, Android Pie'lı Samsung Galaxy'lerde zaten olduğunu biliyor musunuz?
Android Q'nun en önemli yeniliklerinden birinin Samsung'un Android Pie'lı cihazlarında zaten bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Android Q'nun yeni sistem çapında koyu tema işlevi, Samsung telefonlarda gece modu adıyla sunuluyor. Samsung Galaxy telefonlarda koyu bir tema kullanmak için Android Pie'a yükseltmiş olmanız da şart değil. Galaxy Themes mağazasında birçok koyu tema bulmanız mümkün.
Koyu tema işlevinin stok Android Q'ya gelmesi, elbette Galaxy telefon sahiplerinin ve Android Q'yu kullanan tüm telefonların işine yarayacak. İşlevin Android işletim sistemi seviyesinde sunulması, Play Store'da daha fazla uygulamanın koyu modu kullanmasını sağlayacak.
Android Q'nun piyasadaki telefonlarda bulunmayan yenilikleri de var. Bunlar arasında dikkatimizi çeken Live Caption işlevi, konuşma algılama teknolojisiyle herhangi bir video veya ses için alt yazı oluşturabiliyor, aynı YouTube'ta olduğu gibi. Google'ın güvenlik güncellemelerini Play Store'dan sunma olanağından da yalnızca Android Q'lu cihazlar faydalanacak.
Peki Android Q, Galaxy'lere ne zaman gelecek? Bu konuda ve hangi telefonların güncelleneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yok.
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