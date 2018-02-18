Android, Yeni Ekranlar İçin Geliştiriliyor!

Google, yeni tür ekranları desteklemesi için Android'i geliştiriyor!

  • H. Hüseyin Öztürk
Android, yeni ekranlar için geliştiriliyor!

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