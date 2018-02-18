Android, Yeni Ekranlar İçin Geliştiriliyor!
Google, yeni tür ekranları desteklemesi için Android'i geliştiriyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Mayıs ayında Google, Android'in en son sürümünü piyasaya sürdüğü yıllık I/O geliştirici konferansını düzenleyecek. Android'in bir sonraki sürümü olan Android P'nin platforma pek çok yenilik getirmesi bekleniyor, bunun yanında Essential PH-1 veya Outkitel'ın U18 telefonunda bulunan eşsiz, farklı ekranlara uyması için görünüşünde de yenilemelere gidecek.
Ayrıca, Android P'nin çoklu ve katlanabilir ekranlı cihazlar için de daha iyi destek sunacağı söyleniyor. 2017'de benzersiz biçimde şekillendirilmiş ekranlara sahip yalnızca birkaç mobil cihaz olmasına rağmen, 2018 yılında bir akın olabilir ve Google bu konuda hazırlıklı olmak istiyor. İşletim sistemi, Google Asistan'ı da daha iyi kullanmak istiyor, geliştiricilerin onu kendi uygulamaları içinde kullanmaları için işlevler geliştiriyor.
Bloomberg ve onun kaynaklarına göre Google, iPhone kullanıcılarını kendi platformuna geçmeye ikna etmek için mobil işletim sistemini değiştiriyor. Apple'ın iPhone X'i ekranının üst kısmında farklı bir çentik bulunduruyor. Bu boşluk estetik nedenlerle değil, Face ID teknolojisinde kullanılan gelişmiş sensörler için konut noktası olarak işlev görüyor.
Google'ın bu yeni ekran türlerini karşılamak için OS'u nasıl değiştireceği konusunda çok fazla detay yokken, bilginin kaynağı, değişikliklerin Android cihaz üreticilerinin de gerektiğinde ekranın içine kendi teknolojilerini koymasına izin vereceğini söylüyor.
Google I/O, 8 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleşecek.
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