Android'e Yeni Emoji Çubuğu Geliyor

Bugün 17 Temmuz "Dünya Emoji Günü" ve bu ilginizi çekmemiş olsa bile sizinle paylacaşacak bir emoji haberimiz var. Google'ın klavye uygulaması Gboard'a yeni bir emoji hızlı erişim çubuğu ekleniyor.
Şu an beta aşamasında olan emoji çubuğu, yakında tüm kullanıcılara ulaşacak. Yeni işlevi kullanarak mesajlaştığınız arkadaşınızı bir anda yüz ifadelerine boğmanız mümkün olacak. Küçük bir değişiklik olsa da, birçoğumuz bu küçük simgeleri sıkça kullanıyor ve bunlara yönelik kısayollar, kolaylık sağlayabilir.
Bunun yanında Android 11 ile birlikte 117 yeni emoji daha gelecek. Kapsayıcılık konusunda adım atmak isteyen Google, emojilere peçeli erkek, smokin giymiş kadın ve bebeğe biberon veren bir kişi gibi simgeleri pakete dahil edecek. Bazı simgeler koyu modda daha iyi görünecek biçimde yeniden tasarlanırken, 2013'te ortaya çıkan kablumbağa ve kurbağa tasarımına geri dönülecek.
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