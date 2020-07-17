Kafa Karıştıran, Şaşırtıcı Bir Koronavirüs (COVID-19) Vakası Tespit Edildi

Arjantin, 35 gündür denizin açıklarında olan bir gemide başlayan COVID-19 salgını nedeniyle şaşkınlık yaşıyor. Denizcilerin yolculuk öncesinde teslerinin negatif çıkması ve kendilerine karantina uygulamaları nedeniyle virüsün gemiye nasıl girdiği ve düzinelerce mürettebat üyesine nasıl bulaştığı bilinmiyor.
Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego'da yerel sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Etchizen Maru balıkçı trol teknesindeki 61 kişiden 57'sine COVID-19 teşhisi konulmuş durumda.
COVID-19'un, 35 gündür karaya uğramayan gemide nasıl başladığına dair belirgin bir ipucu bulunmuyor. Ancak mürettebattan bir kişinin virüsü taşımasına rağmen teslerde negatif çıkmış olması muhtemel. Bu sırada virüs, belirti göstermeden diğer kişilere yayılmış olabilir.
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