Android'de Pil Tasarrufu için Otomatikleştirme
Android'de pil tasarrufu için birçok işlevi otomatik hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bunun üç yolu.
Telefonunuzun pil ömrünü bir miktar uzatmak için her gün çeşitli ayarları açıp kapatmak, yorucu ve sıkıcı olabilir. Aktif olarak kullanmadığınız özellikleri gerekmediğinde kapatmak istiyorsanız, bu işi otomatik hale getirebilirsiniz. İşte daha iyi bir pil ömrü için otomatik hale getirebileceğiniz işlemler.
1. IFTTT ile Cihaz Otomasyonu
Ücretsiz bir hizmet olan IFTTT, çeşitli eylemleri belirli koşullara göre otomatik hale getirmenize izin veriyor. IFTTT'nin otomatik hale getirebildiği pil tasarrufu işlevleri arasında şunlar bulunuyor:
- Bluetooth ve Wi-Fi'yi telefonun pili azaldığında kapatma: Bunun için "Extreme Battery Saver" applet'ini arayın ve çıkan sonuca dokunun.
- Belirli bir konumu terk ettiğinizde Wi-Fi'yi kapatma: Evinizin dışında sadece mobil veri bağlantısını kullanıyorsanız, Wi-Fi'yi kapatarak az da olsa pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bunun için "Turn off Wi-Fi outside home" sözcüklerini aratın ve öğeyi etkin hale getirin.
- Bluetooth'u Bir Cihazla Bağlantı Kesildiğinde Kapatma: Bluetooth ile işiniz bittiğinde onu kapatmak istiyorsanız, "Turn Bluetooth off when you disconnect" öğesini IFTTT içinde arayın ve açın.
Bu applet'ler ihtiyaçlarınıza uymuyorsa, kendi applet'lerinizi oluşturabileceğinizi unutmayın. My Applets sekmesine gidin ve artı düğmesine basarak kendi tarifinizi oluşturun.
İndirin: IFTTT
2. Tasker ile Daha Güçlü Otomasyon
Tasker, eylemleri otomatikleştirmek için IFTTT'ye göre çok daha güçlü, bol sayıda ince ayar sunan bir platform. Birden fazla eylemi bir defada gerçekleştirmeniz, bunlar için çeşitli tetikleyiciler belirlemeniz mümkün.
Ücretli olan Tasker'ın bir deneme sürümü de bulunuyor.
Tasker ile yapabilecekleriniz arasında akşamları parlaklığı kısmak, pil azaldığında otomatik eşitlemeye geçmek, ekran kapalıyken Wi-Fi'yi kapatmak ve çok daha fazlası var.
3. Greenify ile Arka Plan Uygulamalarını Askıya Alın
Sizin için arka plandaki uygulamaları takip eden Greenify, kullanım şeklinize göre hangi uygulamaları uyutması, hangilerine izin vermesi gerektiğini öğreniyor. Uygulama, alarmlarınızı, müzik uygulamasını ve benzer işlevleri kapatmayacak kadar akıllı. Dilerseniz Greenify'ın kaçırdığı uygulamaları kendiniz de uykuya alabiliyorsunuz. Pil ömrünü artırmadığı bilinen diğer uygulamalara kıyasla Greenify, performansı ve pil ömrünü gerçekten iyileştirebiliyor.
İndirin: Greenify
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