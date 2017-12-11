Android'e Microsoft Edge Damgası
Windows'ta bir türlü aradığı ilgiyi göremeyen Microsoft Edge, ilginç bir biçimde, Android'e sunulması ile birlikte fırtınalar estirmeye başladı!
Microsoft Edge, geçen hafta Android cihazlar için resmi olarak beta olmaktan çıktı ve popüler tarayıcı, Google Play Store'a göre 1 milyon indirmeyi çoktan geçmiş durumda.
İnsanlar mağazadan beta'yı da indirebiliyorlardı, ama daha ekim ayında ön izlemeye açıldığını düşününce, bu kadar kısa sürede iyi bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Tam sayılar elimizde olmasa da, Microsoft Edge'in artık "1 milyondan 5 milyona kadar" olan indirme kategorisine girdiği görünüyor.
Ne yazık ki uygulamanın iOS için ne kadar popüler oluğunu anlamanın kolay bir yolu yok. Android sürümü ile aynı anda çıkarıldı ama Apple'ın TestFlight'ı bir uygulama beta sürümündeyken sadece onu 10,000 kişinin denemesine izin veriyor, bu yüzden uygulamanın iOS'ta Android'de olduğu kadar kullanılmıyor olması muhtemel.
Windows 10 uyumluluğu için özellikle tasarlanan tarayıcı, mobilde yaptığınız işlerin PC'ye taşınması gibi güzel özelliklere sahip. Uygulama ayrıca tüm cihazlarınıza verilerinizi eşitleyebiliyor, internette sesli arama yapmanıza da izin veriyor.
H. Hüseyin Öztürk
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