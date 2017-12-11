Android'e Microsoft Edge Damgası

Windows'ta bir türlü aradığı ilgiyi göremeyen Microsoft Edge, ilginç bir biçimde, Android'e sunulması ile birlikte fırtınalar estirmeye başladı!

Android'e Microsoft Edge damgası

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