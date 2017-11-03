Android'i Unutulmuş Pixel 2 XL'ler!
Google'ın Pixel 2 XL telefonlarının bazılarının Android yüklenmeden geldiği ortaya çıktı!
Bu hafta da yine bir Google Pixel 2 XL sorunu ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz haftalarda ekranı ve sesi ile ilgili şikayet haberleri duyuyorduk, şimdi ise görünüşe bakılırsa Google, işletim sistemi yüklü olmayan cihazlar satıyor, bu yüzden de pek çok kullanıcı zor durumda kalıyor.
Habere göre, Google'dan gelen bazı cihazların bir Android işletim sistemi bulunmuyor. Sonuç olarak yukarıdaki resimdeki ekran karşınıza çıkıyor ve ekrandaki mesajda "Geçerli işletim sistemi bulunamadı. Cihaz başlamayacak. Başka bir cihazda şu linki ziyaret edin: g.co/ABH" yazıyor.
Bu zaten yeterince büyük bir sorunken, anlaşılan verilen linkteki adrese gitmek de gerçek bir çözüm sunmuyor, çünkü sayfada soruna uyan bir çözüm önerisi bulunmuyor.
Bu sorunu yaşayan kişilerin muhtemelen Google ile doğrudan iletişime geçmesi gerekecek. Ne tür bir çözüm sunduklarını henüz bilmiyoruz, ama büyük ihtimalle cihazınızı değiştireceklerdir.
H. Hüseyin Öztürk
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