Android'in WebView Tarayıcısı Artık Daha Güvenli
Google'ın Android içerisine yerleştirdiği mini tarayıcısı WebView için önemli bir güncelleme geldi!
Android uygulama içi internet tarayıcısı WebView, en son aldığı güncelleme sayesinde daha güvenli hale geldi. Facebook ve benzer uygulamaların içinde dokunduğunuz linklerin açtığı tarayıcı Chrome gibi görünse de, aslında açılan bu tarayıcı daha küçük, basit ve portatif bir uygulama. WebView adlı bu mikro-tarayıcı, portatifliğinin karşılığında maalesef ana Chrome tarayıcısı kadar sağlam ve güvenli değil.
Neyse ki Google, SafeBrowsing (güvenli tarama) adlı özelliği WebView'a ekleyerek mini tarayıcının güvenliğini arttırdı. Artık uygulama içi linkler sizi güvensiz, saldırgan ve virüslü sitelere yönlendirmeden önce Google karşınıza bir uyarı ekranı çıkaracak ve daha güvenli kararlar almanızı sağlayacak.
WebView'in işleyicisi de bir sandbox içinde bulunuyor, yani kötü niyetli bir uygulama WebView'in kontrolünü eline alsa bile, daha fazla ileri gidemeyecek.
Yapımcılar bu güvenlik özelliğini uygulamalarına sadece bir satır kod ile gömebilecekler. Kullanıcıların ise tek yapmaları gereken şey yazılımlarını güncel tutmak.
Ali Ruhi Öztürk
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