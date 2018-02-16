Andromeda, Windows 10 SDK'de Listelendi

Microsoft'un gizemli cihazı Andromeda, en yeni Windows 10 SDK'sında listelendi!

  • Ali Ruhi Öztürk
Andromeda, Windows 10 SDK'de Listelendi

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