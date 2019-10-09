Andy Rubin'den Sıra Dışı Bir Telefon!
Android'in "cinsel saldırı incelemesine" tabi tutulan babası Andy Rubin, alışmadığımız şekildeki bir telefonu Twitter hesabında gösterdi!
Google'ın hakkında bir "cinsel taciz incelemesi" yaptıktan sonra 90 milyon dolar ödeyerek şirketten gönderdiği iddia edilen Android'in mucidi Andy Rubin, yeni bir telefonun ipucunu Twitter hesabında verdi.
Fotoğrafta Rubin'in elindeki ince uzun telefon kadar arkadaki Boston Dynamics'e ait SpotMini robot da dikkat çekiyor. Rubin'in şirketi Essential, ilk telefonu PH-1'in üretiminin durdurulduğunu geçen sene aralık ayında açıklamıştı, ancak devamı niteliğinde yeni bir telefonun sözünü vermişti.
Fotoğraftaki telefon, giderek büyüyen telefonların aksine ince bir yapıya sahip ve sanırız bu şekilde dikkat çekmeye çalışacak. Rubin, geçen sene "nispeten küçük" bir ekranla telefon tiryakiliğini çözmeyi önermişti. Bu telefon, Rubin'in hayalindeki cihazı yansıtıyor olabilir.
İlk test aşamalarında olduğu söylenen telefon, "mobile bakış açımızı yeniden çerçevelendirme" iddiasını taşıyor. Fotoğraflara bakıp, bu ışığı görüp görmediğinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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