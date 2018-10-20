Antartika'dan Gelen Garip Sesler Ürkütüyor!

Bilim insanları, Antartika'dan garip ve ürkütücü seslerin yükseldiğini fark etti. İşin kötüsü bu sesler, büyük bir felaketin ilk habercisi olabilir!

Antartika'dan Gelen Garip Sesler Ürkütüyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Surface Pro 6'ya 10 Üzerinden 1
Antartika'dan Gelen Garip Sesler Ürkütüyor!
Biznet Bilişim, Önerilen İlk Türk Şirket Oldu!
Red Hydrogen One'ın Özellikleri Ortaya Çıkıyor
Huawei'nin Katlanan 5G Telefonu Geliyor

İlginizi çekebilir