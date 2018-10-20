Antartika'dan Gelen Garip Sesler Ürkütüyor!
Bilim insanları, Antartika'dan garip ve ürkütücü seslerin yükseldiğini fark etti. İşin kötüsü bu sesler, büyük bir felaketin ilk habercisi olabilir!
Antartika, garip seslere yabancı değil. Ne de olsa buzullar sürekli eriyor ve yüzeyin altından sıkışmış hava uzun yıllardır dışarı salınıyor. Bilim insanların saptadığı yeni ses ise normalden daha ürkütücü.
Ses, Batı Antartika'da bulunan Ross Buz Sahanlığı'ndan yükseliyor. Ultra hassas ses sensörleri ile saptanan ses, B Sınıfı filmlerdeki uzaylıları veya perili evleri andırsa da, ısınma ve erime sürecini ortaya çıkarıyor.
Colorado State Üniversitesi'nde çevre izleme uzmanı olan Julien Chaput, garip sesi keşfeden bilim insanlarından biri. Julien Chaput, "Spektral anomaliler, yüksek sismik dalgaların, metrelerce kar altında sıkıştığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
İşin özü şu: Garip sesler, sismik dalgaların buz dağı içerisinde sıkışmasından kaynaklanıyor. Konuyla ilgili makale Geophysical Research Letters'da 16 Ekim'de yayınlandı.
Buzağının en tepesindeki kısım genellikle gevşek kar ve ince buzdan oluşur. Rüzgarlardan ve ısınmadan en çok bu kısım etkilenir. Garip seslerin duyulması, kar ve buz tabakalarının eridiğine işaret eder.
Julien Chaput, konuyla ilgili ilginç bir açıklamada daha bulunuyor: "Buzul karların erimesi buzdağlarının dengesizleşmesindeki en önemli faktördür. Dev buz parçaları birbirinden ayrılır ve okyanusta sürüklenmeye başlarlar. Eğer Batı Antartika'daki Ross Buz Sahanlığı tamamen erirse, deniz seviyesi yüksekliği yaklaşık 3 metre artabilir. Bu da pek çok felakete yol açabilecek bir gelişme. Bilim insanları sismik takiplerini ve ısınma değerlerini gözlemleye devam ediyor. Erime durdurulamazsa, korku filmlerini aratmayacak bir senaryo ile karşı karşıya kalacağız."
Barış Terun
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