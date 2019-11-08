Anti Monitor: DC'nin En Büyük Kötüsü Geliyor!

Arrow, 8 sene önce yayınlanmaya başlandı. Her ne kadar son sezonları hayal kırıklığı yaratsa da, Arrow ilk sezonundaki başarısıyla pek çok önemli süper kahraman uyarlamasının da önünü açtı diyebiliriz. Supergirl, Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow bunlardan yalnızca birkaçı ve reyting açısından dolu dizgin gidiyorlar.
Maalesef Arrow, düşen reytingleri nedeniyle sekizinci sezon itibariyle ekranlara veda edecek. Ancak şanına layık bir final yapacak gibi görünüyor.
Arrowverse'deki Supergirl, Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow üyeleri bir kez daha Qliver Queen ile bir araya gelecekler. Lakin bu kez çok büyük çapta bir kötülükle karşı karşıyalar: Anti Monitor. Anti Monitor, anti madde evrende var olduğu sürece varlığını sürdürebilecek bir karakter. Çizgi romanlarda Supergirl'i tek bir yumruk ile öldüren, Superman'ı neredeyse öldürecek tek bir darbeye ihtiyaç duyan, yüzlerce Yeşil Fener'i tek bir anti-madde enerjisi ile öldüren korkunç bir varlık. Çoklu evrendeki pek çok dünyada karşımıza çıkıyor ve trilyonlarca varlığı yok ediyor.
Anti Monitor aslında, Yeşil Fener birliğini yaratan Oa'lıların iç savaşından doğmuş bir karakter. Oa'lılar arasındaki iç savaşta muazzam bir anti-madde ortaya çıkıyor ve Krona'nın (İlk Yeşil Fener) desteğiyle hayat buluyor. Figürün tek isteği tüm evrenleri anti-madde ile kaplamak. Bu da yaşamın sonu demek.
Supergirl, Flash, Batwoman ve Arrow resmen start verdiler. Hepsi "Crisis on Infinite Earths"e hazırlanıyorlar. Zira Anti-Monitor (Mobius), tüm evrenlerdeki yaşamı söndürecek kuvvete sahip. Supergirl, Arrow, Flash, Batwoman beşinci bölümlerinden itibaren büyük savaş başlayacak. Flash'ın özellikle kritik bir karakter olacağını söyleyebiliriz. Zira Flash, çizgi romanlarda Anti-Monitor'un güç kaynaklarından biri olan zırhını paramparça etmiş ama ölümden de kurtulamamıştı. Tabii ki Flash küllerinden yeniden doğdu. Bu savaşta DarkSeid ve Lex Luthor gibi karakterler bile kötücül figüre karşı savaştı. Bu aşamada pek çok süper kötü ve kahraman hayatını yitirdi.
Anti Monitor; onca kozmik ve sınırsız fizik gücüne rağmen DC evreninin en güçlüsü değil. The Presence (Yaratıcı), Great Darkness (Büyük Karanlık), Lucifer Morningstar, Michael Demiurgos, Cosmic Armor Superman, Nekron (Ölümün vücut bulmuş şekli olan Nekron tek bir hareketle onu sürgün etti) ve Dark Monitor'den güçlü değil. Yine bu karakterlerden hiçbiri Anti-Monitor kadar can almadı. Anti-Monitor yüzlerce Yeşil Fener'den oluşan bir birliği bile ölüme yollamayı başardı. Bu nedenle onu en büyük kötü olarak değerlendiriyoruz. Güç açısından Lucifer Morningstar'ın yanından bile geçemez. Onun gücünden çok daha üstün karakterler bile, onun acımasızlığına sahip değil
Anti-Monitor birkaç hafta içerisinde Arrow evreninde karşımıza çıkacak.
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