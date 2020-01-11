Ao Air'den, Hava Kirliliğine Teknolojik Çözüm!

Hava kirliliğinin modern şehirlerdeki en büyük problemlerden biri olduğu kesin. Ancak ABDli startup firması Ao Air bir çözüm bulduğunu düşünüyor. Firma, CES 2020'de Atmos ürününü tanıttı: "Pekin ve Londra gibi kirli mega-şehirlerdeki aktif şehirliler" için geliştirilmiş bir kişisel hava filtresi.
Şangay ve Pekin gibi çok kirli şehirlerde yüz maskeleri zaten popüler seçenekler ancak bunları bir süre giymenizden ve nefesinizle nemlenmelerinden sonra pek etkili olmuyorlar. Atmos da bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Temel olarak bu ürünün, burnunuz ve ağzınız üzerinde durarak solumanız için temiz, filtrelenmiş hava sunan şeffaf bir maske olduğu söylenebilir. Düzgün bir şekilde çalışırken beyaz bir parlaklığa sahip olan bu ürün, filtre değiştirme vakti geldiğinde kırmızıya dönüyor.
Atmos kulağınızın yakınından havayı içine çekiyor, bir seri nano-fiber filtreden geçiriyor ve ufak pervaneler kullanarak yüzünüzün yakınında bir temiz hava cebi oluşturuyor. Arka kısımdaki ayarlanabilir dolgular sayesinde rahat bir şekilde sabit olarak durması sağlanırken, burun kısmındaki dolgular da rahat bir şekilde oturması için ayarlanabiliyor.
Ancak hava kirliliğinden korunmanın bu "yeni" yönteminin pek ucuz olmadığı söylenebilir. Atmos şu anda 350 dolar fiyatı ile ön siparişe açık ve ilk partinin Temmuz ayında gönderilmesi planlanıyor.
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