AOC, 3 Yeni E2 Serisi Oyun Monitörünü Piyasaya Çıkartıyor

AOC, E2 serisi monitörlerine hem iş/profesyonel kullanıcılara hem bütçesi kısıtlı ancak beklentileri yüksek ev kullanıcılarına yönelik üç yeni monitör daha ekliyor.