Nvidia ve NEC'ten, Yeni "Dünya Simülatörü" Süper Bilgisayar

NEC ve Nvidia donanımlarını temel alan yeni bir süper bilgisayar kuruluyor ve bu bilgisayar, Dünya gezegenini simüle ederek doğal afetleri önceden tahmin etmeye çalışacak.
Bir Nvidia blog yazısında söylenene göre Japonya Deniz - Dünya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC), Mart 2021'de çalışmaya başlayacak Dünya Simülatörü'nün dördüncü sürümünü kurması için NEC'i görevlendirdi.
NEC'in SX-Aurora TSUBASA vektör işlemcileri ve Nvidia A100 Tensor Core GPU'lara (Nvidia Mellanox Infiniband teknolojisi ile bağlanıyorlar) bakıldığında yeni süper bilgisayarın maksimum 19,5 petaFLOPS performansı sunacağı, yani bir önceki bilgisayarın 15 katına ulaşacağı söylenebilir.
Her ne kadar bu yeni süper bilgisayar 2021 yılında tamamlandığında Dünya'nın en güçlü süper bilgisayarının (Fugaku) 415,5 petaFLOPS performansına yaklaşamasa da, belirgin bir amaç ile kuruluyor: Gezegeni modellemek.
Dünya Simülatörü 4, doğal afetleri gerçekleşmeden önce tahmin etmeye yardımcı olacak büyük ölçekli simülasyonlar yapmak için kullanılacak ve bu da yaklaşan afetlere karşı önlem almak için ilgili organizasyonlara daha fazla zaman tanıyacak.
Dünya Simülatörü 1, 2 ve 3 (en sonuncusu 2015 yılında kullanılmaya başladı) JAMSTEC tarafından aynı şekilde kullanılmaktaydı ancak iklim modellemede yaşanan gelişmeler eski sistemlerin yönetmek için hazır olmadıkları miktarda veri artışına sebep oldu.
Dördüncü nesil süper bilgisayar, aynı güç tüketimi seviyesini korurken çok daha hızlı ve çok daha büyük ölçekte hesaplama yapabilmesi ile öncülerine karşı büyük bir avantaja sahip olacak.
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