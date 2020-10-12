AOC'den Dokunmatik Taşınabilir 15.6 inç Monitör! İşte Fiyatı ve Özellikleri

AOC, USB-C bağlantılı, yeni, taşınabilir, dokunmatik bir monitörü piyasaya çıkartıyor. 39.6 cm'lik (15.6") IPS ekranı 16T2, Full HD çözünürlüğe sahip ve iki USB-C portu (DisplayPort alternatif modunu kullanarak) ya da Micro HDMI portu kullanılarak bir diz üstü bilgisayara, masa üstüne, sunucuya ya da akıllı telefona bağlanabilir. Dahili 8000 mAh bataryası sayesinde, 16T2 elektrik prizi gerektirmeden yolda kullanılabilir ve hatta bir taşınabilir şarj aleti olarak akıllı telefonu da şarj edebilir1. Kalınlığı bir santimetreden daha az olan, portre ve manzara modlarıyla donatılmış, akıllı, katlanabilir bir kapak ve VESA duvar montajı seçeneği, bu monitörü hem mobil iş kullanıcıları hem mobil oyuncular, öğrenciler, IT yöneticileri, küçük işletmeler, DIY'çiler, kurcalamayı sevenler ve daha fazlası için harika bir araç haline getiriyor. 16T2 modeli, Ekim 2020'den itibaren 369 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
Çoklu monitörünüzü yanınızda götürün
Kullanıcılar bir çoklu monitör kurulumunun, masa üstündeki üretkenliklerini ve konforu artırmasını takdir ediyorlar. Şimdi de 16T2 modeli ile, (Windows 10 sertifikalı) 10 noktalı dokunmatik girişin de eklenmesiyle, bu artık mobil bir ortamda da mümkün. AOC'nin 16T2 modeli zarif, alüminyum yüzeyi ile, tam da bir tableti andırıyor. Ancak bir süre sonra kullanılmaz olup işlemcisi ve işletim sistemi eski, yavaş ve uyumsuz hale gelince elektronik atığa dönüşen tabletten farklı olarak, 16T2 modeli çabuk yaşlanan teknoloji ile sınırlanmayan mobil bir ekran. Bu da, 16T2'nin geleceğe uyumlu bir yatırım olmasını sağlıyor.
AOC International Dokunmatik Ekranlar ve Aksesuarlar Avrupa Ürün Müdürü Cesar Acosta şöyle söyledi: "Taşınabilir monitörler Avrupa'da en hızlı büyüyen teknoloji piyasalarından biri. Biz de AOC olarak ev, ofis ve en önemlisi de mobil çalışma için böyle rahat ürünlere duyulan gereksinimi anlıyoruz. 16T2, iş ya da eğlence için daha fazla ekran alanını takdir edecek herkes için kusursuz, esnek bir çözüm – üstelik nerede olurlarsa olsunlar."
Daha fazlası için donatılmış
Çift USB-C girişleri ve Micro-HDMI girişi sayesinde, taşınabilir bu monitör çeşitli bilgisayarlara bağlanabiliyor, bunlar arasında hem görece daha eski hem de modern olanlar bulunuyor. 16T2'yi Micro-HDMI ile bağlarken, monitörü USB-C'den bilgisayardaki USB-A ya da USB-C portuna bağladıktan sonra dokunmatik işlevin tadını çıkarabilirsiniz. Bu kablo, kutunun içindedir. Ayrıca 16T2 modeli, dahili stereo hoparlörler ile sunuluyor (2x 1W).
Üstelik 16T2 modeli, hem açık hem kapalıyken taşınabilir şarj aleti görevi de görüyor. Şebekeye USB-C adaptörü ile bağlandığında ise, 16T2 hem kendini ve hem de bağlı bir akıllı telefonu şarj edebilir. Her iki tarafta yer alan 2x USB-C portu, soldaki portta şarj edebilmeyi ve sağ taraftan da ekran sinyalini iletmeyi ya da tam tersini sağlar. Bu da, hemen ve kolaylıkla kurulabilen, esnek bir kurulumu beraberinde getirir.
Sonsuz olasılıklar
AOC 16T2 modelinin kullanım kolaylığı, esnekliği ve taşınabilirliği geniş bir yelpazede yer alan kullanım alanını da beraberinde getirir:
• Yoldan çalışırken daha fazla ekran alanı için diz üstü bilgisayar ekranını genişletmek için
• Öğrenciler için not alma aracı olarak
• Evden çalışırken (özellikle daha küçük mekânlarda) üretkenliği artırmak için
• Data merkezlerinde sunucu (server) ekranı olarak
• Kamusal alanda self servis ekranı olarak
• Mühendisler ve donanım meraklıları için bir ekran olarak
• Mobil oyun ya da eğlence için bir ekran olarak
• Akıllı bir telefona bağlayarak ana bir eğlence ekranı olarak
AOC'nin 16T2 modeli Ekim 2020'den itibaren 369 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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