APK'ları Google Play'den indirmenin yolu!
Google Play'de bulunan uygulamaların APK, yani kurulum dosyalarını indirmek, işte bu kadar kolay!
Bazen Google Play'e giremediğiniz zamanlar olabilir. Bazen de Google Play, indirmek istediğiniz bir uygulamayı indirmenize izin vermeyebilir. Bu gibi durumlarda tek şansınız, APK dosyalarına ulaşmak ve kurulumu bu dosyalar yardımıyla yapmak olacaktır.
Ancak APK dosyalarını indirmenizi sağlayan sitelerin çok da güvenilir olmadıkları bir gerçek. Siz doğru APK'yı indirdiğinizi düşünürken, Android'li cihazınız bir anda zararlı istilasına uğrayabilir.
Neyse ki, uygulamaların APK dosyalarını, doğrudan Google Play linkleri sayesinde indirme şansına sahipsiniz. APK Downloader isimli site, size tam da aradığınız bu işlevi sunuyor.
Bir web uygulaması olan APK Downloader, Play Store ID'sini veya bağlantısını verdiğiniz uygulamanın APK dosyasını Google Play sunucuları üzerinden PC'nize indirmenizi sağlıyor. Ama unutmayın; APK Downloader ile ücretli uygulamalar arasından sadece satın aldığınız uygulamaları indirebiliyorsunuz.
İndirdiğiniz APK dosyasını yüklemek için onu Android'li cihazınıza kopyaladıktan sonra dokunup kurulum işlemini başlatmanız yeterli oluyor. Ancak bu şekilde yüklediğiniz uygulamalar için destek alamayabileceğinizi belirtelim. Ayrıca bazı uygulamalarda APK Downloader'ın çalışmayacağını da aklınızda bulundurmanızda yarar var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın