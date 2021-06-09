App Store O Kadar da Güvenli Değil: 18 Uygulama Tam 50 Milyon Dolandırdı!

App Store sandığınız kadar güvenli değilmiş: Dolandırıcılık uygulamaları, şüphelenmeyen iOS kullanıcılarından yaklaşık 50 milyon dolar kazandı.

  • Ercan Uğurlu
App Store'daki 18 Uygulama 50 Milyon Dolandırdı!

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