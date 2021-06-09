App Store O Kadar da Güvenli Değil: 18 Uygulama Tam 50 Milyon Dolandırdı!

Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Apple App Store'daki en yüksek hasılat yapan 1000 uygulamanın 18'inin iOS kullanıcılarını dolandırdığı ortaya çıkardı.
Bu, mobil mağazalardaki dolandırıcılık uygulamaları hakkında yeni bir haber olmasa da, App Store'da yer alan uygulamaların da bu işe karıştığını duymak endişe verici, zira iOS kullanıcıları kendilerini tamamen güvende sanıyor.
The Washington Post tarafından yapılan araştırmaya göre, dolandırıcılık uygulamaları App Store'da tabiri caizse göz önünde saklanıyor. Pazar araştırma şirketi Appfigures'in rakamlarına dayanan rapor, dolandırıcılık uygulamalarının iOS kullanıcılarından yaklaşık 50 milyon dolar kazandığını gösterirken, bu paranın bir kısmının da Apple'ın kasasına girmesi bekleniyor. Zira iPhone üreticisi, geliştiricilerden App Store'dan elde edilen gelirin yüzde 30'unu alıyor.
The Washington Post'un haberinin arkasından App Store'da bahsi geçen 18 uygulama Apple'a bildirilmiş ve akabinde bunların 3'te 2'si App Store'dan kaldırılmış. Apple konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, bu haberin, App Store'da daha tespit edilememiş pek çok uygulamanın kullanıcıları dolandırmak için bekleyebileceği şüphesini taşıdığı kesin.
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