iPhone 13'ün Hangi Renklerle Geleceği Sızdı: İşte iPhone 13 Renkleri!

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 13 serisi için sızıntılar tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar yeni serinin kameralarına ve tasarım çizgisine dayalı çok sayıda belge ve söylenti gördük. Bugün ise yeni gelen bilgiler, iPhone 13'ün renklerine işaret ediyor.
iPhone 13 serisinde, iPhone ailesine yeni renklerin katılması bekleniyor. Bazı renk seçeneklerinin seri içinde bazı modellere özel olacağı da söylenirken, Mat Siyah renginin bunlardan biri olacağı iddia ediliyor. Buna göre Mat Siyah renkli yeni bir iPhone isteyenler, bu rengi sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te görebilecekler. Buna ilave olarak Pembe Gül rengi de iPhone 13 Pro Max'e özel renklerden biri olarak yer alacak.
Aynı kaynaklar Apple'ın turuncu renk üzerinde çalıştığını da söylüyor. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa, turuncu rengi de yalnızca iPhone 13 Pro modelinde görebiliriz.
iPhone 13'ler piyasaya çıktıktan sonra da farklı renklerle yeniden üretim bandına girebilir. Bu yönde de iddialar var. Bunlardan biri de yine iPhone 13 Pro Max için gelirken, telefonun kasım ayında Mor renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor.
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