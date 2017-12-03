Apple, 1 Numara Olmaya Doğru Yürüyor!
Apple Watch'ın giderek artan popülerliği, Apple'ı 1 numara olma yolunda her geçen gün biraz daha güçlendiriyor!
Akıllı saatlerin pek de popüler olmadığını düşünüyor olabilirsiniz, ancak işin gerçeği şu ki giyilebilir teknoloji piyasası yıldan yıla %7.3 oranında büyüdü. IDC'nin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre yılın son çeyreğinde 26.3 milyon giyilebilir teknoloji ürünü sevk edildi. Ayrıca piyasa her geçen ay üçüncü parti uygulama desteğini arttırıyor, bu da fitness tracker gibi basit giyilebilir ürünleri geride bırakıyor.
Kısacası, akıllı saatler git gide daha akıllı hale geliyor ve satışlar düzenli olarak artıyor, bununla beraber daha "akılsız" giyilebilir cihazlara ilgi ise azalıyor.
Buna paralel olarak Apple'ın bu piyasadaki varlığı da artmaya başladı. Apple Watch 3'ün piyasaya sürülmesi ile birlikte Tim Cook onun bir numaralı akıllı saat markası olduğunu gururla açıklamıştı. Ayrıca şirket geçen yıl %7 olan piyasa payını bu yıl %10'a kadar çıkardı.
Apple şimdilik piyasada üçüncü sırada, ilk iki sırayı %13 oranında beraberlik ile Fitbit ve Xiaomi paylaşıyor. Ancak bu iki marka da basit giyilebilirlere güveniyor ve bu yüzden her geçen yıl piyasa payı kaybediyor. Bu durum devam ederse, yakın gelecekte Apple'ın giyilebilir teknoloji piyasasında 1 numaraya yükselmesi kimse için sürpriz olmayacaktır...
Ali Ruhi Öztürk
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