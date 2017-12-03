Apple, 1 Numara Olmaya Doğru Yürüyor!

Apple Watch'ın giderek artan popülerliği, Apple'ı 1 numara olma yolunda her geçen gün biraz daha güçlendiriyor!

Apple, 1 Numara Olmaya Doğru Yürüyor!

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