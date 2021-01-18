Apple, 10 Yıldır Yapmadığını Bu Yıl İçerisinde Yapabilir

Apple neredeyse on yıldır yapmadığını yaparak iMac tasarımını bu yıl içerisinde değiştirecek gibi görünüyor.

iMac'lerin tasarımı değişiyor mu?

Popüler iMac masaüstü bilgisayarın tasarımı ilk olarak 2012'de tanıtılmıştı. O zamandan beri büyük ölçüde değişmeden kaldı, birçok kullanıcı Apple'ın neden böyle yaptığını merak ediyordu. Ancak şimdi, yeni Apple M1 işlemcisi sayesinde büyük bir yenilenme başlıyor olabilir. Masaüstü bilgisayarları için Intel işlemcilerden uzaklaşan Apple, bazı büyük tasarım değişiklikleri yapmakta da özgür gibi görünüyor.

Açıklanan rapora göre, Apple şu anda sahip olduğu mevcut kavisli yerine düz bir arka tarafa geçerek iMac'lerini önemli ölçüde zayıflatacak. Bu muhtemelen daha verimli M1 yongasının azaltılmış soğutma gereksinimleri sayesinde mümkün olacak, artık devasa bir CPU fanına ihtiyaç duyulmuyor.  

Dahası, Apple görünüşe göre Pro Display XDR monitörüne benzer bir tasarım istiyor. Bu monitör, ekranın etrafında önemli ölçüde daha ince çerçevelere sahip ve mevcut iMac'lerde bulunan metal çeneye sahip değil.

Apple'ın yeni tasarımı bu yılın sonlarında 21,5 inç ve 27 inç iMac'lerinde tanıtmayı planladığı söyleniyor. Apple MacBook Air ve 13 inç Apple MacBook Pro geçen yılın sonlarında piyasaya çıktığında, MacBook'ların temel tasarımının önceki nesillere göre esasen değişmemiş olması şaşırtmıştı. Yeni Apple Silicon'a geçiş gibi büyük bir değişiklik, görünümlerini de yenilemek için mükemmel bir fırsat gibi görünüyordu. Apple bu hamleyi bu yıl yapacak gibi görünüyor. 

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