Apple, 2019 Mac Pro'ları ABD'de Üretecek!
Apple, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızgınlaştığı bu dönemde, önemli bir karara imza attı!
- Levent Öztürk
Apple, Mac Pro 2019 modelinin Austin, Teksas'taki bir üretim tesisinde üretileceğini duyurdu. Bu tesis, 2013 yılından beri bir önceki nesil model ile Mac Pro bilgisayarların üretildiği yer. Ancak Çin'den gelen parçalara ödenen verginin artırılması sonrasında üretimin ülke dışına kaydırılması gündemdeydi.
Bu açıklama, Apple'ın ABD ekonomisine katkı çabasının yeni bir adımı. Karar, Trump yönetiminde Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik vergilerin arttığı ve ABD firmalarının ülke dışında üretim yapmalarına yönelik eleştirilerin çoğaldığı bir dönemde geliyor.
Apple, bu kararın "gerekli belli parçaların Çin'den alınması için verilen izin ve tanınan istisnai izinler sayesinde mümkün" olduğunu belirtiyor. Bunun anlamı da, Apple'ın ABD federal hükümeti tarafından Çin'den alınan belirli bir miktar parça için artmış ithalat vergisinden muaf tutulması oluyor. Eğer Apple bu istisnaya dahil edilmemiş olsaydı, Mac Pro 2019 üretiminin farklı bir ülkede yapılması firma için daha uygun olabilirdi.
Ayrıca Apple, yeni Mac Pro'daki Amerikan üretimi parçaların değerinin bir önceki nesil Mac Pro'dakinden 2,5 kat daha fazla olduğunu belirtmeyi de unutmuyor. Tabii ki bunun bir diğer anlamı, Amerikan üretimi parçaların Apple'a ve ortaklarına daha öncekine göre 2,5 kat daha fazlaya mal olması.
Apple, daha önce Haziran 2019'da yaptığı açıklamada 2019 Mac Pro'ların fiyatının 5.999 dolardan başlayacağını söylemişti ancak Apple'ın bu açıklamayı istisnaya dahil olmadan önce mi yoksa sonra mı yaptığı bilinmiyor. Yine de Apple'ın açıklama yaptıktan sonra fiyatları değiştirmesi firmaya iyi yansımayacaktır ve bu fiyatın yayım öncesinde değişmemesini bekleyebiliriz.
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