Apple 3,5 Milyon Saat Sattı, Yine de Düştü!

Tahminlere göre Apple, akıllı saat satışlarında önemli bir başarı yakaladı ancak buna rağmen pazar payı kaybetmekten kurtulamadı!

Apple 3,5 Milyon Saat Sattı, Yine de Düştü!

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Apple 3,5 Milyon Saat Sattı, Yine de Düştü!

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