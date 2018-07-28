Apple 3,5 Milyon Saat Sattı, Yine de Düştü!
Tahminlere göre Apple, akıllı saat satışlarında önemli bir başarı yakaladı ancak buna rağmen pazar payı kaybetmekten kurtulamadı!
Araştırma firmas Canalys'in tahminlerine göre Apple, 2018'in ikinci çeyreğinde 3,5 milyon akıllı saat sattı.
Analist'lere göre Apple Watch Series 3'ün LTE sürümünün Asya pazarındaki başarısı, bu tablonun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Apple, Çin hariç Asya'ya 250.000 akıllı saat sevk etmiş bulunuyor. Bu akıllı saatlerin yüzde 60'ı, Apple Watch'un LTE modelinden oluşuyor.
Bu iyi sonuçlara rağmen Apple, önceki çeyreğe kıyasla pazar payı kaybetti ve akıllı saatlerdeki payı, yüzde 43'ten yüzde 34'e geriledi. Bunun nedeni Garmin ve Fitbit gibi firmaların yüksek performansıyla akıllı saat sevkiyatının genel olarak artması.
Samsung'un önümüzdeki ay yeni bir akıllı saat tanıtacağı söyleniyor. İddialara göre Google da kendi Pixel akıllı saatini üretebilir. Analiz firmalarına göre Apple'ın ABD gibi önemli alanlardaki varlığını yenilemesi gerekebilir. Apple'ın bu seneki saatlerinde ciddi değişiklikler yapacağı söyleniyor; bu yeniliklerin pazar payını korumaya yetip yetmeyeceğini merakla takip ediyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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