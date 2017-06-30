Apple Açık Ara Lider; Samsung Artık İkinci!
Samsung, 2017'nin ilk çeyreğinde giyilebilir teknoloji piyasasında önemli bir başarıya ulaştı. Ama buna rağmen, Apple halen rakipsiz görünüyor!
Samsung, bu senenin ilk çeyreğinde %12.8 piyasa payıyla ikinci en büyük giyilebilir teknoloji satıcısıydı. Bilginin kaynağı Korea Herald. Ancak, Apple'ın %53 gibi muazzam bir oranla en başta geldiğini düşününce bu pek de etkileyici görünmeyebiliyor.
Tahmin edeceğiniz üzere, Gear S3 classic ve Gear S3 frontier, Samsung'un Ocak-Mart arası satışlarının büyük bölümünü meydana getiriyordu. Bunların yanında bazı promosyonlar da firmanın başarısına katkıda bulundu. Örneğin Galaxy S8 raflardaki yerini aldıktan sonra Galaxy S7 alan herkese ücretsiz bir Gear Fit 2 hediye edilmesi gibi...
Satın alan insanların Apple Watch yerine Gear S3 frontier ve şimdi de Gear S3 classic'i tercih etmelerinin başlıca sebebi, bu akıllı saatlerin telefon özelliklerine sahip olmaları. Bu cihazlarla kullanıcılar telefonlarını evde bıraksalar da telefon çağrısı ve mesaj alabiliyorlar.
Yine de genel tabloya bakarsak, Apple'ın bu alandaki üstünlüğü tartışılacak gibi değil. Ancak Samsung'un, emin adımlarla onu takip ettiği ve yakın gelecekte ciddi bir tehdit oluşturabileceği açık.
H. Hüseyin Öztürk
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