Apple'a Açık Mektup: CSAM Tespitinden Vazgeçme Çağrısı Yapıldı!

Birkaç gün önce Apple, makine öğrenimi kullanarak iCloud'a yüklenen fotoğrafları taramasını ve bunların hash kodlarını çocuk istismarına karşı çalışan CSAM ve NCMEC veri tabanlarıyla karşılaştırılan yeni takip teknolojisini kullanmaya başlayacağını duyurmuştu. Firma ayrıca 13 yaşından küçük bir çocuğun cinsel içerikli fotoğraflar alması veya göndermesi durumunda ebeveynleri bilgilendireceğini de belirtmişti.
Bu girişim hem çok ilgi çekti hem de eleştirilerle karşılaştı. Apple'ı protesto eden bir açık mektubun destekçileri an itibarı ile 5.000 kişiye ulaştı. Söz konusu açık mektup buradan okunabilir. Doğrudan Apple'ı hedef alıyor ve her ne kadar çocuk istismarı ciddi bir sorun olsa da, bu teknolojinin ekosistemde bir arka kapı açtığını ve Apple müşterilerinin kişisel gizlilik haklarını ihlal ettiğini söylüyor. Mektupta ayrıca makine öğrenimi kullanıldığı için uçtan uca şifrelemenin kırılma potansiyelinin de ortaya çıktığı belirtiliyor.
Apple'ın duyurusundan hemen sonra, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar, Apple'ın ortaya koymayı düşündüğü önlemlerin, her iPhone'u, içinden geçen tüm fotoğrafları ve mesajları sürekli olarak tarayan ve sakıncalı herhangi bir içeriği kolluk kuvvetlerine bildirmek için bir emsal teşkil eden bir cihaza dönüştürebileceği konusunda uyarılar yapmaya başladılar. Zira, Apple'ın kullandığı teknoloji, genişletilebilir bir altyapıya dayanıyor ve hem izlenemiyor hem de teknik olarak sınırlandırılması mümkün değil. Uzmanlar sorunun sadece gizlilik olmadığını, kontrol edilemiyor olmasının da ileride ciddi problemler yaratabileceğine dikkat çekiyorlar. Apple'a açık mektubu imzalayanların içinde aralarında IVPN, Gigahost, Freedom of the Press Foundation gibi kurumsal isimler de yer alıyor.
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