Apple'a Açık Mektup: CSAM Tespitinden Vazgeçme Çağrısı Yapıldı!

Apple'ın uygulamaya koyduğu yeni CSAM tespit teknolojisi büyük tepkiler almaya devam ediyor. Şimdi de, bu teknolojiyi eleştiren bir açık mektup yayınlandı.