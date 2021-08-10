Apple'a Açık Mektup: CSAM Tespitinden Vazgeçme Çağrısı Yapıldı!

Apple'ın uygulamaya koyduğu yeni CSAM tespit teknolojisi büyük tepkiler almaya devam ediyor. Şimdi de, bu teknolojiyi eleştiren bir açık mektup yayınlandı.

Apple'a CSAM Tespitinden Vazgeçme Çağrısı

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