Apple'ın Tartışma Yaratan Yeni CSAM Tespit Özelliği Nedir; Ne İşe Yarıyor?

Apple'ın yeni uygulamaya koyduğu CSAM (Çocuk cinsel taciz materyali) tespit sistemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki ama bu sistem tam olarak nedir, neyi amaçlıyor, tepki almayı gerçekten hak ediyor mu?

Apple CSAM Tespit Özelliği Nedir; Ne İşe Yarıyor?

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