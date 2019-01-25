Apple Airpods 2 2019 yılında bekleniyor..
Apple'ın AirPods 2 kablosuz kulaklıklarını 2019'da ortaya çıkarması bekleniyor...
- Levent Öztürk
Analiz raporları, patent başvuruları ve benzeri sebepler ile Apple AirPods 2'nin 2019 yılında sunulmasına yönelik bir beklenti oluşturdu. Digitimes'ın kısa bir süre önce sunduğu bir haber de, AirPods 2'nin 2019'un ilk altı yılında sunulacağını tahmin ediyor.
Tabi ki bütün bu beklentilerin ve tahminlerin henüz resmi bir Apple kaynağı tarafından doğrulanmadığını ve henüz net bir tarih bulunmuyor.
Digitimes'ın haberi ayrıca AirPods 2'nin biyometrik algılayıcılara da sahip olacaklarını ve kablosuz kulaklığın yanı sıra fitness takipçisi olarak da çalışabileceklerini belirtiyor.
Apple'ın Temmuz ayında yaptığı bir biyometrik algılayıcı patent başvurusu, AirPods 2'nin fitness takibi yeteneklerine sahip olmasına imkan tanıyordu ve bunun öncesinde Mart ayında bir başka patent başvurusu bulunuyordu.
Bu algılayıcıların kalp ritmini ölçmekten belki de daha ilgi çekici özellikleri, AirPods 2'ye kalp debisini hesaplama imkanını tanıyacak vuruş ölçümü yeteneği oluyor. Bu da AirPods 2'nin en azından teoride sadece kalp ritminizi ölçmek yerine genel olarak ne kadar fit olduğunuzu belirlemede daha yetenekli olabilmesi anlamına geliyor.
Bloomberg tarafından Haziran 2018'de yayınlanan bir habere göre yeni Apple AirPod 2'ler su geçirmez olmanın yanı sıra daha önceki sürümlerine göre daha iyi Bluetooth bağlantısına sahip olabilirler.
Ayrıca Temmuz ayındaki bir patentin ardından yeni kulaklıkların ortam sesini kontrol etmede daha iyi olacağına yönelik söylentiler de bulunuyor.
Tabi ki şu anda bütün bunlar sadece çeşitli söylentiler olarak gözüküyorlar. Henüz Apple tarafından yapılan resmi bir yorum veya yayım tarihi duyurusu bulunmuyor. Ancak tam çıkış tarihini bilmiyor olsak da, şu anda bütün ipuçları 2019 yılını gösteriyor gibi gözüküyor.
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