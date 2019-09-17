Apple AirPods 2'den Şüpheli Sızıntı!
Apple AirPods 2'ye ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü, internete düştü!
- Levent Öztürk
Apple'ın kısa süre önceki iPhone 11 etkinliğinde, uzun süredir söylentileri dolaşan Apple AirPods 2 kendisini göstermedi. Ancak yeni sıran bir görüntü, yeni Apple kulaklıklara ilk bakış imkanını sunmuş olabilir. SlashLeaks tarafından yayımlanan bulanık bir görüntünün, AirPods 2'yi gösterdiği iddia ediliyor.
Görüntüde bir akıllı telefonun üzerine yerleştirilmiş küçük bir AirPods şarj kutusuna benzeyen bir cisim gözüküyor ve Leakspinner bunun bir prototip olduğunu söylüyor.
Eğer bu sızan bulanık görüntü gerçek ise, çok daha kompakt bir Apple AirPods şarj kutusu ve muhtemelen daha küçük kulaklıklar ile karşı karşıya olabiliriz. Gerçek kablosuz kulaklıkların teknoloji geliştikçe daha küçük formlara büründükleri düşünülürse bunun mantıklı olduğu da söylenebilir. AirPods'un uzun "kuyrukları" 2016 yılında ilk tanıtıldıklarında eğlence konusu bile olmuştu.
Bununla beraber, AirPods'un artık simgesel bir forma kavuştukları ve Apple'ın bu form ile çok fazla oynamayacağı da tahmin edilebilir.
Kısacası AirPods 2 hakkında heyecanlanmak için henüz çok erken ve görüntünün yeni modele ait olması pek de yüksek bir ihtimal değil. Orijinal AirPods'un kısa bir süre önce güncellenmiş olmasını da düşünürsek, en azından 2020 yılına kadar tanıtılmasını beklemiyoruz.
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