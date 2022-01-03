Apple AirPods Pro 2, Sunacağı Bu Yeni Özelliğiyle Bir İlk Olacak!

Apple AirPods Pro 2'de daha önce hiçbir AirPods modelinde görmediğimiz bir ilk olacak: Kayıpsız müzik desteği ve izlenebilir bir şarj kutusu için hazır olun!