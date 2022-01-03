Apple AirPods Pro 2, Sunacağı Bu Yeni Özelliğiyle Bir İlk Olacak!

Apple AirPods Pro 2, son sızıntılara göre, Apple Lossless (ALAC) ses desteği ve konumunu görebilmeniz için Find My uygulamasında görünen bir şarj kutusu da dahil olmak üzere çeşitli yeni özelliklerle gelecek gibi görünüyor.
Sızıntı ustası Ming-Chi Kuo tarafından dile getirilen iddia, Apple'ın yeni kulaklığının tasarımının da yenileneceğini ve 2022'nin dördüncü çeyreğinde, yani Ekim - Aralık arası bir zamanda piyasaya çıkacağını söylüyor. Şu anda hiçbir AirPods kayıpsız ses desteği vermiyor. AirPods Pro 2'nin daha kararlı ve yüksek kaliteli ses akışı için Bluetooth dışında başka bir protokol kullanacağı düşünülüyor.
Şarj kutusunun izlenmesi için ise AirTag kullanılacak. Kutuyu Find My uygulaması içinde görebilecek ve eğer kaybolursa sesli bir sinyal vermesini sağlayabileceksiniz.
Her ne kadar Apple için iPhone kadar büyük bir pazar olmasa da, AirPods oldukça başarılı bir ürün gamı. Uzun zamandır beklenen AirPods Pro 2 ise, kablosuz kulaklık sektöründe yeni bir momentum yaratmaya aday.
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