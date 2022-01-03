Netflix'e Canlı TV Kanallarını Yayınlama Zorunluluğu Getiriyorlar!

Mart ayından itibaren Netflix, Rusya'da 20 devlet televizyon kanalını canlı olarak yayınlamak zorunda kalacak. Ülkenin medya gözlemcisi Roskomnadzor, platformu bu hafta "görsel-işitsel hizmet" olarak kaydetti. Netflix'in taşıması gereken kanallar arasında amiral gemisi Channel One, eğlence ağı NTV ve Spas adlı bir Rus Ortodoks Kilisesi kanalı bulunuyor.
Kısa bir süre önce Rusya'da hizmete başlayan Netflix, günlük 100.000'den fazla kullanıcıya sahip. The Moscow Times'a göre, kayıtlı platformların yalnızca devlet TV kanalları sunması değil, Rusya'da bir şirket de kurmaları gerekiyor. Bu şirketlerin ayrıca Rus yasalarına uyması gerekiyor. Birincisi, Netflix'in "aşırılığı" teşvik etmesine izin verilmeyecek. Eleştirmenler, bu engelin Kremlin'in muhaliflerini destekleyenlere karşı kullanılacağını iddia ediyor. Netflix'in Rusça sürümü, National Media Group'un bir yan kuruluşu olan ve Kanal 1'de hisse sahibi Entertainment Online Service tarafından işletiliyor.
Netflix bu konuda henüz herhangi resmi bir açıklama yapmış değil.
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