Netflix'e Canlı TV Kanallarını Yayınlama Zorunluluğu Getiriyorlar!

Netflix, Rusya'nın 20 devlet TV kanalını platform üzerinde canlı olarak yayınlamak zorunda kalacak.

Netflix'e canlı TV zorunluluğu!

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