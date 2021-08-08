Apple AirPower Prototipi Ortaya Çıktı, Nasıl Çalıştığı Belli Oldu!

Apple'ın AirPower şarj pedi, 2019 yılında iptal edilmişti, ancak şirketin bu projeden vazgeçmediği söylentilerde dolaşıyordu. Görünüşe göre bu söylentilerin haklılık payı var. Zira Apple'ın AirPower şarj matının bir prototipi çok kısa bir videoda kendini gösterdi.
Twitter üzerinden Giulio Zompetti isimli "nadir" Apple cihazları koleksiyoneri tarafından yapılan paylaşımda ortaya çıkan AirPower, paylaşılan videoda ilk kez çalışırken görünüyor. Konuyla ilgili paylaşımdan sonra The Verge'e konuşan Zompetti, bu cihazın şu an her iPhone'la çalışmadığını, ancak ona uygun hazırlanmış iPhone prototipleri ile çalıştığını söylerken, ürünle ilgili bir dizi görüntüyü de The Verge'e sunmuş.
AirPower pic.twitter.com/bv8gi0NiiL— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) August 5, 2021
Apple'ın şarj matı olduğu iddia edilen AirPower'ın iç tasarımında 22 adet kontrol devresinin yer aldığı söylenirken, elbette şu aşamada kesin bir şey söylemekten çok uzağız. Zira elimizde yalnızca kısa bir video ve çekilen birkaç fotoğraf yer alıyor. Buradan yola çıkarak Apple'ın bir şarj matı üzerinde çalıştığı sonucuna varılabilir, fakat bunun AirPower olarak mı isimlendirileceği ya da ne zaman piyasaya çıkacağı gibi noktalar halen muğlak. Bekleyip göreceğiz.
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