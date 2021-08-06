Google'dan Yeni Bir Şifre Çözümü: "Tek Dokunuş" ile Şifre Unutmaya Son!

Google, şifreleri bir daha asla unutmamanızı sağlamaya çalışıyor. İnternet devi, bunun için "Tek Dokunuş" sistemini hayata geçirecek!

"Tek Dokunuş" ile Şifre Unutmaya Son!

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