Google'dan Yeni Bir Şifre Çözümü: "Tek Dokunuş" ile Şifre Unutmaya Son!

Farklı web siteleri için kullanıcı adı ve şifrelerinizi hatırlamak, Google'ın yeni sistemi sayesinde çok daha kolay hale gelmek üzere. Google, geliştiricilerin web sitelerine eklemeleri için mevcut çevrimiçi oturum açma araçlarını ve API'lerini tek bir SDK'da (yazılım geliştirme kiti) birleştirdiğini açıkladı.
Yeni Google Kimlik Hizmetleri, Google hesabınızı kullanarak üçüncü taraf web sitelerine erişmek için kullanılan "Google ile Oturum Aç" hizmetini ve Tek Dokunuş olarak bilinen yeni bir tek dokunuşla kimlik doğrulama hizmetini içeriyor. Tek Dokunuş, Google hesabınızla masaüstü ve mobil web sitelerinde oturum açmayı çok daha basit bir işlem haline getirmeyi hedefliyor. Oturum açma işlemi yalnızca tek bir dokunuş veya tıklama ile tamamlanıyor.
Geleneksel oturum açma düğmesinin aksine, Tek Dokunuş, kullanıcıdan herhangi bir sayfada oturum açmasını isteyebiliyor ve bu da kullanıcıların bir açılış sayfasına yönlendirilmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Yeni Tek Dokunuş sistemi, bir web sitesinin sağ üst köşesinden aşağıya ve bir mobil cihazda aşağıdan yukarıya doğru kayıyor ve kullanıcıların kullanıcı adı ve şifre ayrıntılarını her zaman hatırlamalarına gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde oturum açmalarına olanak tanıyor.
Google, Google Identity Services'ın piyasaya sürülmesinin, çok çeşitli siber saldırılara karşı koruma sağlamak için tasarlanmış olmasının yanı sıra sağlam bir kötüye kullanım ve dolandırıcılık önleme sistemini içeren daha güvenli bir sistem olduğunu söylüyor.
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