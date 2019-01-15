Apple AirPower Seri Üretime Giriyor
Duyurusu ile heyecan veren ancak hiç kimsenin göremediği Apple cihazının üretim bandına yeni girdiği ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ile heyecan verici bir duyuru ile tanışmamıza rağmen onu hiç göremedik. Apple'ın ise bu konuda sessiz kalması ise kafa karışıklığı yaratmıştı. Hatta Apple'ın cihazın geliştirilmesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle AirPower'dan tamamen vazgeçtiği dahi öne sürülmüştü.
Ancak ChargeLab bünyesinde bulunan güvenilir bir kaynağa göre AirPower'dan vazgeçilmedi ve hatta -sonunda- ürünün seri üretimine de başlandı. Bu, Apple'ın tedarik zincirinde çalışan ve ismi verilmeyen kaynaklarca da doğrulandı.
ChargeLab'ın kaynakları, Apple'ın kablosuz şarj çözümü AirPower'ın Luxshare Precision tarafından imal edildiğini belirtiyor. Bu firma, AirPods'un ve Apple'a ait USB-C kablolarının da üreticisi olarak biliniyor. Bu bilginin tamamen doğrulandığını söyleyemiyor olsak da kaynağın güvenilir imajı, bu söylentilerin sağlam dayanaklara sahip olduğunu gösteriyor olabilir.
Apple, AirPower konusundaki sessizliğini korumaya devam ediyor. Teknoloji devinin ürün hakkında yaptığı tek resmi açıklama, ürünün duyurusu ve iPhone XS ile beraber gelen bilgilendirme kitapçığında bulunan ve akıllı telefon modelinin kablosuz şarj özelliğine sahip olduğunu gösteren bir illüstrasyondu. AirPower henüz bir ürün olarak var olmasa da Apple, iPhone XS sahiplerini cihazlarında bulunan AirPower desteği hakkında bilgilendirmişti.
Bu noktada Apple'ın söz konusu şarj cihazının istediği gibi çalışmasını sağlayamadığı açık. AirPower şarj yüzeyi, reklam görsellerinde görülebildiği gibi üç ayrı cihaza aynı anda kablosuz şarj desteği sağlayabileceğini vaat ediyor. Bu sayede örneğin iPhone'unuzu, Apple Watch akıllı saatinizi ve AirPods kulaklık kutusunu cihazın üzerine bırakarak aynı anda şarj olmalarını sağlayabiliyorsunuz. Bu, mühendislik açısından belirli zorlukları ortaya çıkarabilecek bir konsept ve önceki raporlar, Apple'ın prototiplerinin yavaş, hatalara sahip ve güvenilir olmayan cihazlar olduğunu ortaya koymuştu. Eğer Apple bu sorunları tamamen ortadan kaldırmayı başardıysa önümüzdeki aylarda AirPower ile ilgili bir duyuru görebiliriz.
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