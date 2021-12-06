Apple AirTag ile Otomobil Hırsızlığı Yapıyorlar!

Apple, Nisan ayında tüketicilerin cihazlarını takip etmesini sağlayan AirTag'i piyasaya sürmüştü. Bu minik cihazlar, insanların nereye koyduğunu unuttuğu kişisel nesneleri bulabilmeleri için bir anahtar bulucu olarak tasarlanmış olsa da, bazı alanlarda kötü niyetli kişiler tarafından kötüye de kullanılabiliyor.
MacRumors'un haberine göre, York bölge polisi, halka açık yerlere park edilmiş arabaları çalmak için en az beş olayda AirTag'lerin kullanıldığını belirten bir uyarı yayınladı. Hırsızlar otomobilin üzerinde, tampon veya çamurluk içi gibi noktalara gizledikleri küçük verici cihazları daha sonra cep telefonlarından izliyorlar. Otomobil çalınması kolay, tenha bir yere park edildikten sonra araçları çalma girişimine başlıyorlar. Her ne kadar şu ana kadar bu şekilde gerçeklemiş beş çalınma olayı rapor edilmiş olsa da, etiketlenmiş ve hırsızlar tarafından takip edilmekte olan birçok araç olabileceği düşünülüyor.
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