Bilim İnsanlarından Şaşırtan Buluş: "Canlı Mürekkep"

3D yazıcılarda bugün gelinen nokta gelecek için çok olumlu bir portre çiziyor. Geçtiğimiz yıllarda ilk adımları atılan 3D yazıcılarla yemek yapımı bugünlerde gerçeğe dönüşmüşken, bu şekilde imalat yapan restoranlar da faaliyete geçmiş durumda. Öte yandan geçtiğimiz aylarda 3D baskı tekniği ile laboratuvar ortamlarında organ üretimine dair çalışmalar başladı ve yeni gelen bir habere göre ise genetiğiyle oynanmış protein tabanlı nanoliflerden üretilen canlı materyallerin 3D baskısı için programlanabilir mikrobiyal mürekkep için de ilk adım atıldı.
Nature'da yayınlanan makaleye göre araştırmacılar daha önce canlı materyal üretmeyi denemiş, ancak bu maddelerin amaçlanan 3D yapılara uymasını sağlamasının zor olduğu düşüncesi kabul görmüş. Bilim insanları kimyasallarla indüklendiğinde kanser önleyici ilaç salan bir materyal oluştururken, biyomühendislik çalışmaları için önemli bir noktaya gelinmiş.
Araştırmada paylaşılan bilgilere göre çalışmalarını sürdüren bilim insanları, geliştirdikleri "canlı mürekkep" ile kendi kendini onarabilen yapılar oluşturmayı hedefliyor. Bununla beraber bu mürekkep ile yenilenebilir yapı malzemeleri yazdırmayı planlayan araştırmacılar, çalışmalarını sürdürüyor.
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