Apple, AMD İşlemcili Mac'leri mi Deniyor?

Apple'ın AMD işlemcili Mac'leri test ettiğine dair bir keşif yapıldı. Ancak çok heyecanlanmamakta fayda var.

Apple, AMD İşlemcili Mac'leri mi Deniyor?

macOS Catalina beta sürümlerinde keşfedilen kodlar, Apple'ın AMD işlemcileri Mac'lerde test ettiğinin ipucunu veriyor. Reddit ve Twitter kullanıcısı "_rogame" tarafından keşfedilen kodlarda birkaç AMD işlemcisinin kod adına rastlanıyor. Örneğin "Renoir", AMD'nin yeni Ryzen 4000 serisi yongalarıyla eşleştiriliyor.

Bu referanslar Apple'ın AMD işlemcili Mac'ler üreteceği iddialarına yol açsa da, şimdilik böyle bir sonuca varmak için çok erken. Bu iddiayı doğrulayacak bir kanıt henüz bulunmuyor, üstelik Apple'ın Mac'lerde kendi özel tasarımlı işlemcilerini kullanmak istediği biliniyor. Bloomberg'in 2018'deki bir raporu, Apple'ın laptoplarda bu sene ARM tabanlı işlemcilere geçmeye başlayacağını söylüyordu.

Yine de Apple'ın böyle bir test yapması, AMD'nin Ryzen işlemcilerinin son yıllarda çok ilerleme kaydettiğinin bir göstergesi. AMD'nin masaüstü işlemcileri, 2019'da Intel'in en iyi işlemcilerini geçmeyi başarmıştı.

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