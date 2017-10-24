Apple, Animoji İsmi Nedeniyle Dava Konusu Oldu!
iPhone X'in beklenen özelliklerinden Animoji'nin ismi, aslında App Store'da başka bir firma tarafından daha önce kullanılmış!
Eylül ayındaki iPhone X tanıtımında herkesi güldüren animasyonlu emojileri hatırlıyor musunuz? Evet, Animoji'lerden söz ediyoruz. Animoji'lerin cihaz için büyük bir şey olması bekleniyordu, ama şimdi görünüşe bakılırsa Apple, "Animoji" ismi konusunda bir telif hakkı ihlali olayıyla karşı karşıya. Anlaşılan, yıllar önce başka bir geliştirici aynı isimde bir uygulama piyasaya sürmüş. Üstelik Apple'ın kendi uygulama mağazasında!
Apple'ın animasyonlu emojileri, akıllı telefonun yüz tanıma özelliklerini kullanarak kullanıcıların kendine has ikonlar yapmasına yarıyor. Yalnız, geliştirici Enrique Bonansea ve firması emonster'ın App Store'da Temmuz 2014'ten beri bulunan başka bir 99 sent'lik Animoji uygulaması var. Uygulama için 2014'te bir telif hakkı başvurusu yapılmış ve 2015'te telif hakkı alınmış.
Kendi açıklaması "yazılarınıza ve e-mail'lerinize hızlı, ücretsiz ve kullanımı kolay bir şekilde animasyon kazandıran bir araç". Uygulama, uygulamaya sahip olmayan kişilere de Animoji'ler bulunan iMessage'lar gönderebiliyor.
Bonansea'nın iddiasına göre Apple, kendisine bazı kişi ve kurumlar aracılığıyla telif hakkını satın almak amacıyla yaklaşmış, satmayı reddetmesi durumunda ise telif hakkını iptal etmesi için tehdit etmiş. Ayrıca Bonansea, Apple'ın bu uygulamadan haberinin de olduğunu söylüyor. Bunun sebebi ise hem uygulamanın App Store'da bulunması, hem de zamanında Bonansea'nın Apple'a uygulaması konusunda ihlal içeren rakipleri kaldırması için başvurmuş ve Apple'ın bunu kabul etmiş olması.
Yasal şikâyet şöyle:
"Apple, dünya çapında bilinen yaratıcılığını kullanmak yerine kendi uygulama mağazasındaki bir geliştiriciden ismi öylece kopyaladı. Apple, Plaintiffs'in ANIMOJI ismini kullandığını öğrendiğinde, cihazın açıklanmasından önce bunu değiştirebilirdi. Ama Apple kasıtlı olarak ismi kendine kapmayı seçti, sonuçlarını da umursamadı."
Telif hakkı davasını kazanmak için Bonansea ve emonster'ın karşı karşıya olduğu bazı zorluklar da var. Telif hakkı orijinal olarak emonster'a ait ve bu firma sonradan Bonansea'nın yeni Japon firması emonster k.k için sona erdirilmiş. Yani aslında firma emonster k.k adı altında devam ediyor fakat telif hakkı önceki firmaya ait olduğu için, Bonansea'nın bu yeni firma ile eskisinin aslında aynı olduğu gibi bir ispatta bulunması gerekiyor. Apple, iPhone X basın konferansı öncesi bunları kullanarak telif hakkının iptali başvurusunu yapmış.
Emonster'ın telif hakkı avukatı, sahipliğin düzeltilmesi için bir teknik düzeltme başvurusu yaptı ve iki firmanın da aslında "tek bir ticari kuruluş olarak hareket ettiğini" göstermeye çalışıyor.
Bu ufak teknik detay olmasaydı emonster net bir şekilde telif hakkı davasını kazanabilirdi. Çünkü Apple'ın uygulamadan önceden haberinin olduğu da neredeyse kesin gibi. Davaların nasıl süreceğini ilgiyle takip edeceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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