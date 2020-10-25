Apple App Store'da Artık Bu Uygulamayı Aramayın; Bulamayacaksınız!

9to5Mac ekibinin öğrendiğine göre Apple, Apple TV Kumanda uygulamasını uygulama mağazası App Store'dan sessiz bir şekilde kaldırdı. Her ne kadar konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da, uygulamayı mağazada tutmak için pek fazla sebebin olmadığı da söylenebilir. iOS 12'den beri Apple TV'yi, iPhone ve iPadlerin Kontrol Merkezi'nden kontrol edebiliyoruz ve bu da ayrı bir kuman uygulamasını neredeyse gereksiz kılıyor.
Eğer iOS 12'yi çalıştıramayan ve uygulamaya zaten sahip olmayan eski bir iPhone veya iPad kullanıyorsanız, bu haberin sizi pek de mutlu etmeyeceği bir gerçek. Ancak Apple'ın, birçok firmanın aksine insanlara güncelleme için yeterli vakit verdiği kesin ve en azından halen fiziksel uzaktan kumandalar bulunuyor.
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