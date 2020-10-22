Artık Telefonunuzu Değiştirmeniz Gerektiğiniz Söyleyen 6 Önemli İşaret

Akıllı telefonunuzu ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Eğer cevabınız "çok zaman oldu" şeklindeyse, telefonunuz için "emekli olma" vakti gelmiş olabilir. Peki ama telefonunuzun ömrünü tamamladığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte bunu anlamak için tanımanız gereken 6 işaret.