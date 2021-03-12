Apple, App Store'dan Attığı Uygulamayı Yine Affetmedi

Apple, ABD Kongre Binası saldırıları sonrası kara listeye aldığı Parler uygulamasının App Store'a geri dönmesi hakkında bir kez daha geçit vermedi.

  • Ercan Uğurlu
Apple, Parler Uygulamasını Bir Kez Daha Reddetti

Apple'ın App Store'da yayınlanacak olan uygulamalar konusunda oldukça katı bir politikaya sahip olduğu sır değil. Uygulama mağazasında tüketicilere sunulacak olan her uygulama Apple yetkilileri tarafında ince elenip sık dokunurken, bunlardan biri de Parler uygulaması oluyor. Peki, Parler uygulaması neden Apple tarafından reddediliyor?

Bir sosyal ağ platformu olan Parler, kısa bir süre önceye kadar App Store'un yanı sıra Android uygulama marketi olan Google Play Store'da da yer alıyordu. Ancak 6 Ocak tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yanlılarının Kongre binasına baskında bulunması, uygulamanın da adeta sonu oldu. Zira bu ayaklanma, tamamen Parler üzerinden organize edilmişti.

Elbette burada uygulamanın bir suçu var mı yok mu tartışılır. Parler kullanıcıları tarafından sosyal ağ platformu üzerinden organize edilen saldırı, Parler yönetiminin bu organizasyona izin verdiği, engellemediği ya da kısıtlamadığı gerekçesiyle uygulamayı zan altında bırakmış durumda. Bunun sonucunda da uygulama marketlerinden birer birer atılan uygulama, şimdi se App Store'a geri dönmek için başvurmuş. Fakat Apple, bir kez daha reddetmiş.

Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre Apple, Parler'in son teklifini reddederken, Parler'in güncellediği politikalarının henüz App Store inceleme yönergelerine uymak için yeterli olmadığı kararına varmış.

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