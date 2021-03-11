Bir Dönemin Vazgeçilmezi Olan Kasetlerin Babası Ottens Hayatını Kaybetti

Kompakt kasetlerin hayatımıza girmesini ve istediğimiz yerde istediğimiz müziği dinlememizi sağlayan Lou Ottens hayatını kaybetti...

  • Levent Öztürk
Kompakt kasetlerin babası hayatını kaybetti

Dünya'ya ilk kompakt kaseti sunan eski Philips mühendisi Lou Ottens hayatını kaybetti. Ottens, 94 yaşındaydı.

Ottens, 1960'ların başlarında kasetler üzerinde çalışmaya başlamıştı. NPR'nin anlattığına göre Ottens, o zamanlar kullanılan banttan banda kayıt sistemlerinin imkan tanımadığı şekilde insanların ucuz ve kolay bir şekilde müzik dinlemesini istiyordu. Bu yüzden de projeye yön vermesi için ilk olarak, cebinde gezdirdiği ahşap bir prototip üretti. Ayrıca Philips'i, bu buluşu diğer üreticilere ücretsiz lisanslaması için ikna etmeye de çalıştı. Philips ilk "kompakt kasetini" 1963 yılında sundu ve geri kalanının artık tarih olduğu söylenebilir. Ancak bu, Ottens'in kariyerinin sonu değildi. Daha sonra Philips ve Sony'nin kompakt diskleri geliştirmelerine de yardımcı oldu.

Günümüzde kendilerini pek göremesek de, kasetlerin müzik kültürü için önemini küçümsemek mümkün değil. Karışık kasetler ve hatta müzik listelerinin bu sayede ortaya çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak daha önemlisi, insanların rahatlıkla en sevdikleri şarkıları ve albümleri hareket halinde dinlemelerine imkan tanıdı. Ayrıca bu dinleme deneyimi sırasında herhangi bir reklam veya radyo DJ'i yorumu da bulunmuyordu. Bu durum kasetleri, hızlı bir şekilde insanların en sevdikleri müzik dinleme deneyimine dönüştürdü.

Kasetlerin kendi sorunları olsa da, son zamanlarda popülerlikleri de kıpırdamaya başladı. 2016 yılında bu formatın satışı %74 artarken, iki yıl sonra Stranger Things ve Guardians of the Galaxy gibi dizi ve filmlerin müziklerinin sunulması ile beraber popülerliği tekrar artarak %23 büyüme daha yaşadılar.

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