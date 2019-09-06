Apple AR Başlığı, iOS 13'te Göründü!
Apple'ın uzun zamandır beklenen AR başlığıyla ilgili ipuçları, iOS 13'te görünmüş olabilir!
Yeni bir iddiaya göre Apple, bir artırılmış gerçeklik gözlüğü veya başlığı tanıtmak üzere olabilir. MacRumors, iOS 13 işletim sisteminde bununla ilgili güçlü ipuçları bulunduğunu söylüyor.
Sitenin iOS 13'te keşfettiği dosyalar arasında bulunan "ARStarBoardViewController" ve "ARStarBoardSceneManager", bir AR başlığından bahsediyor gibi görünüyor.
Birkaç ay önceki bir Digitimes raporu, Apple'ın AR gözlük takımının kapatıldığını iddia etmişti. O tarihe kadar Apple'ın bir AR ürünü geliştirdiğine kesin gözle bakılıyordu. Apple, şimdiye kadar herhangi bir AR donanımıyla ilgili ipucu vermese de, firmanın artırılmış gerçeklik teknolojisinde bolca potansiyel gördüğü biliniyor. Hatta Tim Cook, 2018'de AR'yi bir "bilgelik" olarak gördüğünü söylemişti. Ancak Cook, daha sonra AR'nin bir Apple cihazında kullanılacak kadar gelişmediğini dile getirmişti.
iOS 13, Digitimes'ın raporundan birkaç ay sonra çıktığından, AR takımı gerçekten dağıtılmış olsaydı, işletim sistemindeki bu referansların silinmesi gerekiyordu. Firma içinde AR ile ilgili bir proje durdurulmuş olabilir, ancak diğer AR projeleri farklı bir çatı altında devam ediyor olabilir. Peki, yakın gelecekte Apple AR gözlüklerini görecek miyiz? Kesin tarihi bilmiyoruz, ancak gözlüklerin giderek yaklaştığını düşünüyoruz.
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