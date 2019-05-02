Apple, Bir Uygulamasını Daha "Öldürüyor"
Eğer halen Apple'ın bu uygulamasını kullanıyorsanız, artık ona veda zamanınız geldi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Mac'inizde fotoğraflarınızı yönetmek için hala Aperture'ı kullanıyorsanız, artık veda zamanı gelmiş olabilir. Apple, eski fotoğraf yönetim uygulamasının sona erdirildiğini bildiren bir destek sayfasını internet üzerinde yayınladı ve macOS Mojave'nin Aperture'un çalışacağı en son sürüm olduğunu duyurdu. MacOS cihazınızı önümüzdeki sonbahar aylarında sunulacak olan MacOS 10.15 sürümüne yükselttiğiniz takdirde, Aperture uygulamasını çalıştırmanız mümkün olmayacak.
Apple'ın sağladığı çözüm ise fotoğraf kütüphanelerinizi Fotoğraflar'a veya Adobe Lightroom Classic'e geçirmeniz.
Açıkçası, Fotoğraflar uygulaması Apple'ın MacOS üzerindeki yerleşik çözümü olarak iyi bir seçenek olabilir. Aperture, Haziran 2014'ten beri aktif olarak geliştirilmiyor ve bu uygulama, halefi olarak sunulan Fotoğraflar uygulamasının tanıtımının ardından 2015'in başında Mac App Store'dan kaldırılmıştı.
Bunun yanında Aperture'dan Adobe Lightroom Classic'e geçiş yapmak isteyenler için gözden kaçırılmaması gereken bazı önemli noktalar var. Lightroom Classic 5.7 ve daha sonraki sürümler, Aperture kütüphanenizi taşımak için bir araç içeriyor. Ancak fotoğraf kütüphanenizdeki RAW dosyaları için ayarlama katmanlarını taşımanız mümkün olmayacak. Orijinal RAW dosyaları yeni fotoğraf yönetim uygulamasına taşınabilse de, düzenlediğiniz resimlerin arasından sadece JPEG dosyalarını taşımanız mümkün.
macOS 10.15, başlamasına bir aydan biraz daha uzun bir süre kalan WWDC 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Ancak kullanıcıların bu yeni MacOS sürümüne kavuşması sonbaharda olacak. Doğal olarak Aperture uygulaması, siz Mac'inizi yeni sürüme güncellemeye karar verene kadar çalışmaya devam edecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın