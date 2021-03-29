Apple, Bugüne Kadar Gördüklerimizden Farklı Bir Apple Watch ile Geliyor

Apple'ın, sert koşullar için sağlam bir Apple Watch modelini piyasaya sürebileceği iddia ediliyor. Ancak bu saati 2022'den önce görmemiz zor.

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan Ekstrem Sporlar İçin Özel Apple Watch

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