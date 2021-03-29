Apple, Bugüne Kadar Gördüklerimizden Farklı Bir Apple Watch ile Geliyor

Çizilmeye ve 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıda olan Apple'ın yeni Watch Series 6 akıllı saatleri, yüzücüler ve diğer sporculara arasında şimdiden popüler olsa da, şirketin daha dayanıklı saatler üzerine önemli planları var. Bloomberg'in haberine göre Apple, ekstrem sporlara ve zorlu hava koşullarına dayanıklı bir Apple Watch üretmeyi planlıyor.
Apple'ın yüzde 40 oranla lider olduğu akıllı saat pazarında, yüzde 10'luk bir pay Samsung'a, yüzde 8'lik bir pay ise Huawei'ye ait. Pastadan yüzde 36'lık payı diğer akıllı saat üreten markalar alırken, Imoo'nun da yüzde 6'lık bir dilimi bulunuyor. Şirket pastadaki payını daha fazla artırmak adına, bu defa da ekstrem sporcuları odaklayacak gibi görünüyor. Apple'ın bir sonraki saatinin adı ise şimdiden konuşulmaya başlanmış. Buna göre bir sonraki model Apple Watch Explorer Edition olacak.
Apple Watch Explorer Edition'ın ne zaman piyasaya çıkacağı şimdilik bilinmese de yeni saatin eylül ayında tanıtılma ihtimali de söz konusu.
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