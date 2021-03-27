İnsan Beyninde, Ölümden Sonra Harekete Geçen "Zombi Genleri" Bulundu

Beynimizde "zombi genleri" olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yeni araştırma, bu "zombi genlerinin" öldükten sonra beyin hücrelerimizde bir süre daha aktif kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.