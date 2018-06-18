Apple Çalışanlarına Yüksek Masalar Alıyor
Apple Park tüm çalışanlarına ayakta masalar satın alıyor çünkü Apple'a göre 'oturarak çalışmak kanserdir'.
Tim Cook, Carlyle Group'tan David Rubenstein ile yaptığı söyleşide Apple'ın çalışanlarına yönelik yeni politikasını açıkladı. Bundan sonra tüm Apple Park çalışanları her saat en az on dakika ayakta çalışacak. Eğer uzun süre oturarak çalışan biri olursa bu elemanın Apple Watch'ı onları dürterek uyaracak. Çalışanlar bu sayede hem Apple Park'ı daha sık gezmiş olacak hem de sağlıklarını koruyacak.
Cook bu sayede sürekli oturarak çalışmanın uzun vadeli zararlarını azaltmayı umduğunu söyledi. Apple dışında bir çok büyük şirket de çalışanlarına ayakta iş yapabilmeleri için yüksek masa seçenekleri sunuyor.
"Eğer uzun süre oturursam Apple Watch'ım beni dürterek ayağa kalkmamı ve hareket etmemi sağlıyor. Bir çok doktor oturmanın 'yeni kanser' olduğunu düşünüyor. Apple çalışanlarının büyük bir çoğunluğu Apple Watch kullanıyor ve yeni uygulama sayesinde her saat başında tüm çalışanlar en az on dakika kalkıp yürüyor. İnsanların buna alışması biraz zaman aldı ama şimdi herkes kendini harika hissediyor". Şirket çalışanlarına 1,200 dolarlık Vitra yüksek masalar sağlıyor, ayrıca kafeterya gibi açık alanlarda da 2,500 dolarlık Nauto Fukasawa yüksek masaları bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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