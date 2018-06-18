Apple Çalışanlarına Yüksek Masalar Alıyor

Apple Park tüm çalışanlarına ayakta masalar satın alıyor çünkü Apple'a göre 'oturarak çalışmak kanserdir'.

Apple Çalışanlarına Yüksek Masalar Alıyor

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