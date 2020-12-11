Apple CEO'su Tim Cook, Tüm Apple Çalışanlarının Beklediği Tarihi Açıkladı

COVID-19 salgını sırasında tüm şirketler gibi evden çalışmayı destekleyen Apple'da CEO Tim Cook, çalışanların merakla beklediği "ofise dönüş" tarihini açıkladı.

Apple'da beklenen tarih belli oldu

COVID-19 salgını sırasında, tüm şirketler gibi, Apple da çalışanlarının büyük bir kısmını evden çalışmaya yönlendirdi. Ve bu durum, salgının başından beri devam ediyor. Şimdi sorulan soru ise, şirketlerin ofise ne zaman döneceği.

Apple CEO'su Tim Cook, en azından kedi şirketi için bu sorunun cevabını verdi. Şirket içinde, çalışanlarla yapılan bir çevrimiçi toplantıda konuşan Tim Cook, ofise geri dönüş için 2021 yılının Haziran ayını işaret etti. "Salgının diğer tarafına geçtiğimizde, haziran 2021'de ofise döneceğimizi umuyorum" diyen Cook, yine de her şeyin eskisi gibi olmayacağını da söyledi.

Cook, konuşmasında ofiste olmanın önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylerken, şu an içinde bulunduğumuz dönemden de çok fazla şey öğrenildiğini inkar etmedi. Böylece Apple'ın, salgın sonrasında büyük oranda ofise dönmek istediğini ama esnek çalışma koşullarını da tamamen terk etmeyeceğini anlamış oluyoruz.

Tim Cook ayrıca, çalışanlara bir de müjde vererek, 4 Ocak tarihinde de ücretli olarak izinli sayılacaklarını açıkladı. Google da geçtiğimiz günlerde çalışanlarına aynı imkanı sunacağını açıklamıştı.

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