Evden Çalışanların Masrafları Artıyor. Peki Bu Masrafları Kim Ödüyor?

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Koronavirüs ve evden çalışmada yaşanan muazzam artış, iş yerlerine bildirilen masraf kalemlerinde küçük bir devrim yarattı. Araştırmanın en dikkat çekici kısımlarının arasında, ev internetini harcama olarak bildiren Birleşik Krallık çalışanlarının oranının %57 artmış olması. İnternetin hemen ardından da elektrik ve doğalgaz kullanımını masraf olarak bildirenler yer alıyor.
Finans ekipleri için AI çözümleri sunma alanında uzman olan AppZen tarafından yapılan araştırma, devam etmekte olan Koronavirüs salgınının istihdam alanında yaptığı değişikliklerin boyunu göstermeyi amaçlıyor. AppZen, en az 250 çalışanı olan şirketlerde çalışan 1.000 farklı Birleşik Krallık ve ABD tabanlı şirket çalışanını araştırmaya dahil etti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde evden çalışma tabanlı sisteme geçiş, son dönemde muazzam bir artış yaşadı. Örneğin BK'de araştırmaya katılan çalışanların %93'üne ofise gelmekten kaçınmaları söylenmişti. Covid-19 öncesinde ise sadece %7'si uzaktan çalışma iznine sahip olduğunu söyledi.
Evden çalışmanın artması ile beraber, ev harcamalarının miktarı da artışa geçti ancak kuruluşların sadece %51'i bu harcamaları masraf olarak görüp ödeme yoluna gitti. İlginç bir şekilde AppZen'in araştırması, bariz bir cinsiyet farkının yanı sıra yöneticiler ve yönetici olmayan arasındaki farkları da ortaya çıkarttı.
Araştırmada tespit edildiğine göre erkeklerin %80'ine karşılık, kadınların %59'u ev harcamaları için adil bir şekilde geri ödeme alıyor. Rapor, bu durumun sebebinin kadınların uzaktan çalışma ile daha az ilgili alanlarda – eğitim veya sağlık gibi – çalışmalarının daha fazla olmasıyla bağlantılı olabileceğini öneriyor.
Yönetici harcamaları konusunda ise sonuçlar daha da ilginç. Yönetimde olanların %48'imasraflarını alabilirken, yönetimde olmayan çalışanların %25'i bu şansa sahip.
AppZen'in verileri, çalışanların pek çoğunun harcamaları kendi ceplerinden yaptığını ve sonra geri ödeme için başvurduklarını söylüyor. Hatta BK'de, çalışanların sadece %22'sinin bir firma kredi kartı veya harcama hesabı lüksüne sahip olduğu belirtiliyor.
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