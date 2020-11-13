Evden Çalışanların Masrafları Artıyor. Peki Bu Masrafları Kim Ödüyor?

Evden çalışanların sayısı Koronavirüs salgını sonrasında inanılmaz boyutlara ulaşırken, ev masrafları da artıyor. Peki bu masrafları iş yerleri ödüyor mu?

13 Kasım 2020 00:03

Levent Öztürk